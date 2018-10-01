Asırlık dikiş makineleri Ferzende ustaya emanet

Fotoğraf: AA/Mehmet Sıddık Kaya

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ferzende Gülyuva, 53 yıllık meslek tecrübesiyle asırlık dikiş makinelerini hayata döndürüyor.

Gelişen teknolojiyle sayıları her geçen gün azalan zanaatçılardan biri olan Gülyuva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yaşında çırak olarak başladığı terzilikte, arızalanan dikiş makinelerini de tamir etmeyi öğrendiğini ve hiç eğitim almamasına rağmen azim ve kararlılıkla kendisini bu işte geliştirdiğini söyledi.

Sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğini vurgulayan Gülyuva, aradan geçen 53 yıla rağmen mesleğine ilk günkü aşk ve heyecanla bağlı olduğunu dile getirdi.

"İnsanlara faydalı olmaya çalıyorum." diyen Gülyuva, "150-200 yıllık dikiş makinelerinin tamirini de sevgi ve aşkla yapmaya çalışıyorum. Bu makineleri geçmişin birer hatırası olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Gülyuva, eski dikiş makinelerinin teknolojiye rağmen işlevini koruduğunu, müşterilerinin sadece Sur'dan değil yakın il ve ilçelerden de geldiğini anlattı.

"Bu makineler yenilerinden daha sağlam"

İnsanların kendileri için değerli olan dikiş makinelerini atmak istemediğine işaret eden zanaatçı, "Kimileri ninesinden kimileri annesinden kalan makineleri getiriyor. Kulp, Silvan ve Hani gibi ilçelerin yanı sıra Mardin'den dahi müşteri geliyor. Bu makineler yenilerinden daha sağlam." diye konuştu.

Gülyuva, geçmişte gelinlere çeyiz olarak verilen makinelerin, bozulsa da atılmak istenmediğini anlatarak, eski makineleri tamir ederek teknolojiye karşı işlevlerini sürdürmelerini sağladıklarını kaydetti.

Çırak bulmakta sıkıntı yaşıyor

Dikiş makinesi tamiri ile ailesinin geçimini sağladığını, elinden geldiği kadar da işini yapmaya devam edeceğini ifade eden Gülyuva, çırak bulmakta sıkıntı yaşadığı için kimi zaman işleri zor yetiştirdiğini aktardı.

Sur'da 3 yıl önceki terör saldırılarında iş yerinin zarar gördüğünü anlatan Gülyuva, "Ona rağmen işimi sürdürmeye devam ettim. İşimizi sürdürmek zorundaydık. Teröre rağmen, her türlü sıkıntıya rağmen yine de çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Remziye Can (53), annesinden kalan dikiş makinesinin tamiri için geldiğini söyledi.

Can, "Eskiden annelerimiz dikiş makinelerini çok kullanırdı. Konfeksiyon bu kadar gelişmediği için genellikle evde kıyafet dikilirdi. Şimdi evlerde hobi olarak dikiş dikenler var. Arızalan makinem ustanın elinde can buldu. Mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Muhabir: Mehmet Sıddık Kaya