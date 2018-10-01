Çikolatanın ödüllü kardeşleri

İstanbul ve İngiltere'de bir süre çalıştıktan sonra memleketleri Gaziantep'e dönerek pastacılık yapmaya başlayan üç kardeş, tasarladıkları birbirinden güzel pasta ve çikolataları beğeniye sunuyor.

Fotoğraf: AA/Feride Pelin İnal

GAZİANTEP - Feride Pelin İnal

İstanbul ve İngiltere'de bir süre çalıştıktan sonra memleketleri Gaziantep'e dönerek pastacılık yapmaya başlayan Tuba, Sümeyra ve Muhammed Osmanlıoğlu kardeşler, fıstık dalı şeklinde tasarladıkları butik çikolatayla İstanbul'da düzenlenen uluslararası pastacılık yarışmasında bronz madalya aldı.

10 yıldır kentte pastacılık yapan kardeşler, vanilya, meyve aromaları ve krema kokularının yayıldığı bir ortamda şeker hamurundan hazırladıkları çizgi film kahramanlı pastalarla masalsı bir dünya yaratıyor.

Pastacılığın yanı sıra butik çikolata alanında kendilerini geliştiren Osmanlıoğlu kardeşler, Gaziantep'in en önemli lezzetlerinden fıstığı, ezme haline getirdikten sonra çikolatayla buluşturdu.

Fıstık dalı şeklinde butik çikolata tasarlayan kardeşler, İstanbul'da 7-8 Nisan'da düzenlenen 4. Uluslararası Butik Tatlar Festivali (Cake Show İstanbul) adlı uluslararası pastacılık yarışmasının butik çikolata kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kardeşlerden Sümeyra Osmanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletme fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'da pastacılık üzerine eğitim aldığını söyledi.

Kardeşlerinin de kendisi gibi farklı bölümlerde eğitim gördüğünü anlatan Osmanlıoğlu, "Bir yıl pastacılık eğitimi aldıktan sonra otellerde staj yapma imkanımız oldu. Çok donanımlı şeflerle, aşçılarla çalışma fırsatı bulduk. Mutfağın içerisinde hangi alanlara yöneleceğimizi gördük. Pasta bizim için öncelikliydi. Çikolata çok yaygınlaşmamış, bakir bir alandı. Biz bu konuda ilerlemek istedik." dedi.

Gaziantepli oldukları için fıstıkla ilgili hayalleri olduğunu belirten Osmanlıoğlu, bu konu üzerine çalışamalar yaptıklarını ifade etti.

"Bu bizim için gurur verici"

Osmanlıoğlu, fıstıkla çikolatayı birleştirirken ikisinin de lezzetinin aynı oranda olması için çok çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üç kardeş inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları yaptık. Tat konusunda ciddi bir emek verdik ve fıstık ezmeli çikolatamızı elde ettik. Kardeşlerimin çok katkısı oldu. Fıstık, Gaziantep için çok önemli. Bunu da insanlara hissettirebilmek için hikayeleştirdik. Çikolatamızı fıstık dalı şeklinde sunduk. Tasarım ve lezzetiyle derece elde ettik. Bu bizim için gurur verici. Bunun yanı sıra Gaziantep'i bu ürünle temsil etmek bizi ayrıca gururlandırdı. Ürünümüzü Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz."

Annelerinin güzel yemek yaptığını, kardeşleriyle küçüklüklerinden bu yana mutfağa ilgi duyduklarını dile getiren Osmanlıoğlu, "Gaziantepli olursanız mutfağa sempatiniz oluyor. Yemekle başlayan sevdamız bizi pastacılığa yönlendirdi. Bu işe gönül verdik. İşin hem mutfağındayız hem işletmeciliğini yapıyoruz. Kendimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel tepkiler alıyoruz"

Kardeşlerden Tuba Osmanlıoğlu, işletme mezunu olduğunu, kardeşleriyle beraber çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çikolata yurt dışıyla özdeşleşmiş bir ürün. Biz yöresel bir ürünle çikolatayı birleştirerek çok başarılı olabileceğini kanıtlamış olduk. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes çok beğeniyor." dedi.

"İnanırsanız başarıya ulaşıyorsunuz"

Muhammed Osmanlıoğlu da İngiltere'de okuyup çalıştıktan sonra Gaziantep'e döndüğünü anlattı.

Mutfakta olmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Osmanlıoğlu, "Ablalarımla yollarımız kesiştikten sonra çok farklı ürünler üretmeye başladık. Gaziantep'in en önemli lezzetini fıstıkla buluşturmak istedik. Bir şeye inanırsanız başarıya ulaşıyorsunuz. İlk defa çikolata kategorisinde yarışma düzenlendi ve biz orada başarılı olduk. Bu bizim şansımızın bir parçası. Yabancı arkadaşlarıma da tattırdım. Fıstık onların çok tattığı bir lezzet değildi ama inanılmaz olduğunu düşünüyorlar." sözlerine yer verdi.