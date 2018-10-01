Okla öldürülen 'Garip'in yavruları emin ellerde

Kırklareli'nde üç gün önce okla öldürülen ve mahallenin "Garip" adını verdiği köpeğin 15 günlük 9 yavrusuna bir hayvansever sahip çıktı.

Fotoğraf: AA/Özgün Tiran

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde okla öldürülen "Garip" adlı köpeğin 9 yavrusuna bir hayvansever sahip çıktı.

İstasyon Mahallesi'nde annelerinin ok atılarak öldürülmesi sonrası Kırklareli Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen 15 günlük 9 sevimli yavru, isminin açıklanmasını istemeyen Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi kadın tarafından sahiplenildi.

Köpekleri barınaktan alan kadının, "Garip'in" yavrularını evine götürdüğü öğrenildi.

Dernek Başkanı Yüksel İbrikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 sevimli yavru köpeğin emin ellerde olduğunu söyledi.

Köpeklerin tüm bakımlarının dernek ve hayırsever tarafından yapılacağını belirten İbrikçi, bu olaya sessiz kalmadıklarını anlattı.

Tüm Kırklareli halkının "Garip"in okla vurularak öldürülmesi üzerine yasa boğulduğunu aktaran İbrikçi, "3 gün önce bir köpeğin okla vurulduğunu duyduğumuzda çok üzüldük. O gün 'yavru köpeklerimiz sokakta kalmasın' diye bakımevine yerleştirdik. Daha sonra yavrularımızı besledik ve bir üyemizin evine aldık." diye konuştu.

Yavruların sağlıklı olduğunu anlatan İbrikçi, üyelerinin yavru köpeklere kendi çocukları gibi baktığını aktardı.

Kendilerine destek olmak isteyen yardımseverlerin dernekleri ile irtibata geçebileceklerini bildiren İbrikçi, "Garip'in yavruları emin ellerde, sıcacık yuvalarında besleniyorlar. Hayatta kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de köpeğin okla vurulması olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Özgün Tiran