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Yaşam

Ardahan'ın karlı tepeleri sonbahar renkleriyle buluştu

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili karın sonbahar renkleriyle buluşması ayrı bir güzellik sundu.

Günay Nuh   | 22.10.2022
Ardahan'ın karlı tepeleri sonbahar renkleriyle buluştu Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Ardahan

Kışın soğuk ve çetin geçtiği Göle'de son günlerde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Her mevsim ayrı güzellik sunan ve şu sıralar sonbaharın etkisiyle sarı ve yeşilin tonlarına bürünen ilçede, beyaz örtüyle kaplanan tepeler farklı bir güzellik ortaya çıkardı.

İlçenin sonbahar renklerinin kar örtüsüyle buluştuğu görüntüsü, fotoğraf tutkunlarının da beğenisini topluyor.

Manzarayı görüntülemeye çalışan fotoğraf tutkunları, kadrajlarında karlı tepeler ile güz renklerini buluşturuyor.

Doğa fotoğrafçısı Serkan Koç, AA muhabirine, son günlerde Göle'deki tepelere kar yağdığını belirterek, karla kaplı tepelerin sonbahar renklerine ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

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