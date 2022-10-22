Ardahan'ın karlı tepeleri sonbahar renkleriyle buluştu
Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili karın sonbahar renkleriyle buluşması ayrı bir güzellik sundu.
Ardahan
Kışın soğuk ve çetin geçtiği Göle'de son günlerde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.
Her mevsim ayrı güzellik sunan ve şu sıralar sonbaharın etkisiyle sarı ve yeşilin tonlarına bürünen ilçede, beyaz örtüyle kaplanan tepeler farklı bir güzellik ortaya çıkardı.
İlçenin sonbahar renklerinin kar örtüsüyle buluştuğu görüntüsü, fotoğraf tutkunlarının da beğenisini topluyor.
Manzarayı görüntülemeye çalışan fotoğraf tutkunları, kadrajlarında karlı tepeler ile güz renklerini buluşturuyor.
Doğa fotoğrafçısı Serkan Koç, AA muhabirine, son günlerde Göle'deki tepelere kar yağdığını belirterek, karla kaplı tepelerin sonbahar renklerine ayrı bir güzellik kattığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.