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Yaşam

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor

Antalya'da, Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sinan Özmüş  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu sürüyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi.

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