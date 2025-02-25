Ankara Üniversitesi'nde yangın, deprem ve KBRN tatbikatı yapıldı
Ankara Üniversitesi'nde "Acil Durum ve Yangın Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Ankara
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki tatbikatta senaryo gereği, yangın çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Kısa sürede bölgeye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, binadakileri tahliye etti, yangını hemen söndürdü. 3'üncü katta dumandan zehirlenen 3 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılarak ambulansa bindirildi.
Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde ise kimyasal sızıntı ihbarı üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi.
Özel kıyafet ve cihazlarla enstitüdeki sızıntıyı önleyen ekip, zehirlenen 2 akademisyeni, güvenli bir alanda izole ederek sağlık ekiplerine teslim etti.
Şevket Aziz Kansu Binası'ndaki tatbikatta ise Yenimahalle'de meydana gelen 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle bölgeye AKUT ve ANDA ekipleri sevk edildi.
Ekipler, depremden etkilenen binada 8'inci katta mahsur kalan 2 kişiyi, bulundukları yerden sedye ve iple sarkıtarak kurtardı. Ayrıca kampüsteki tüm binalar, güvenli bir şekilde tahliye edildi.
"Kendimizi yenilemiş oluyoruz"
Tatbikatı yerinde takip eden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 2 yıldır "Afet Risklerine Dirençli Üniversite" kavramıyla çalıştıklarını söyledi.
Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Nehir Varol başkanlığında, sadece üniversitelerinde değil Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen afetlere karşı yapılması gerekenlerle ilgili çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirten Ünüvar, bu hafta birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla geniş kapsamlı panel düzenlediklerini bildirdi.
Ünüvar, bugün de geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Eczacılık Fakültemizde bir laboratuvarda yangın tatbikatı oldu. Çok kısa bir zamanda itfaiyemiz, 112'miz buraya yetişti. Hem yangını söndürdüler hem mahsur kalan arkadaşlarımızı kurtardılar. Ankara Üniversitesi çok büyük bir üniversite, 100 bine yakın öğrencisi var, 4 bin akademik, 8 bin idari personeli var. Onların yangında nasıl davranması gerekiyor, kim, neyi haber verecek ve nasıl davranacak, depremde, selde, bir kimyasal saldırı olursa onlara karşı nasıl davranış içerisine girecek, bütün bunları bir tatbikatla gösteriyoruz. "
Yangın, KBRN ve deprem tatbikatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Ünüvar, "Türkiye'nin bir afet riski taşıyan ülke olduğunu biliyoruz. Hepimizin canını yakan depremler, yangınlar, seller olduğunu da biliyoruz. Ankara Üniversitesi olarak onlara çok müdahil oluyoruz. Bozkurt'taki selde, Maraş'taki depremde, yangında bunlara karşı üniversite bünyemizde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ama bu şekilde, üniversitemizde böyle olası risklere karşı da nasıl davranmamız gerektiğine dair kendimizi yenilemiş oluyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.