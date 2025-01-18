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Yaşam

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatiline hazır

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.

Özgür Alantor  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatiline hazır Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi ile yaklaşık 1 kilometrelik piste sahip Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, burada kayak ve snowboard yapıp, ATV'ye binip kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

Rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaştı

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde herkesi bölgeye beklediklerini söyledi.

Otellerin doluluk oranları hakkında bilgi veren Kaya, "Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı başladı. Bu yağışla kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Konaklama yapan işletmecilerle görüştüğümüzde, rezervasyonların yüzde 90'lara ulaştığını öğrendik. Doluluk oranının yarıyıl tatilinde yüzde 100'lere ulaşacağını düşünüyoruz." dedi.

Bölgenin her seviye kayakçıya hizmet verdiğini anlatan Kaya, "Yarıyıl tatilinde bu güzel, doğayla iç içe kayak merkezimizde ATV safari turu yapmaya, kızakla kaymaya, kayak yapmaya, teleferiğe binmeye tüm misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'dan tatil için gelen Özgür Öz ise Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zemin, pist çok güzel. Herkese, buraya gelmeyi tavsiye ederim. Doğa harika, Ankara'ya yakın, Karadeniz'e yakın, mükemmel bir yer. Burada kayak yaptık gezdik, doğa fotoğrafları çektik, teleferiğe bindik. Trekking yapabilirsiniz, fotoğrafçıysanız çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz, kayak bilmiyorsanız dahi çok rahat öğrenebilirsiniz. Alternatif pist imkanı var. Burası tanıtımda eksik kalıyor bence, mükemmel bir yer."

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