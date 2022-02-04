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Yaşam

Aç karacalar, yuvalarından 25 kilometre uzakta yiyecek aradı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan 4 karaca, Çorum-Osmancık kara yoluna indi.

Kemal Ceylan   | 04.02.2022
Aç karacalar, yuvalarından 25 kilometre uzakta yiyecek aradı

Çorum

Yaklaşık 10 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü karla kaplandı.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kentte yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca doğaya yem ve ot bırakıldı.

Kösedağı'ndaki Çatak Milli Parkı'nda yaşadığı tahmin edilen 4 karaca ise kendi bölgesinde yiyecek bulamadığı için yuvalarından yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gölünyazı Milli Parkı civarında görüldü.

Çorum-Osmancık Yolu Gölünyazı Milli Parkı yakınlarında karın üstünde ilerlemekte zorlanan karacaları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.


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