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Zap ve Metina'da terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Barış Gündoğan   | 11.06.2019
Zap ve Metina'da terör hedefleri vuruldu

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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