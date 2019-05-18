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Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınaklar imha edildi.

Ahmet Sertan Usul   | 18.05.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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