Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınaklar imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.