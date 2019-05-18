Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Merkez Güleşli Köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.