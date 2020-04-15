Euro
7.49
Dolar
6.82
BIST 100
98,549.80
Altın
1,726.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Aykut Karadağ   | 15.04.2020
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi karantinaya alınacak
Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı
Europol'den 15 milyon avroluk maske dolandırıcılığı operasyonu
New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğü ortaya çıktı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'dan, koronavirüs açıklaması

Benzer haberler

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki illerde ekmek dağıtımı sorunsuz sürüyor

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki illerde ekmek dağıtımı sorunsuz sürüyor
İçişleri Bakanlığından 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı

İçişleri Bakanlığından 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı