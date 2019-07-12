Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/91zw419T06
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Temmuz 2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.