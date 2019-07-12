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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Burcu Çalık   | 12.07.2019
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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