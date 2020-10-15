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Türkiye

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.

Sertaç Bulur   | 15.10.2020
Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari'de "Yıldırım-13 Bestler Dereler" Operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Koruculardan oluşan 161 operasyonel timde 2 bin 512 personelin görev yaptığı belirtildi.

Yıldırım operasyonlarının bilançosu

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 53 iş birlikçinin yakalandığı, 190 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği ve çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yıldırım Operasyonlarının vatandaşların desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

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