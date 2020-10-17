Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede aranan Mehmet Nuri Husidur olduğu belirlendi.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.
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