Euro
9.31
Dolar
7.95
BIST 100
1,183.61
Altın
1,892.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik yıl açılışına video konferansla katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uçuş Rehberim" uygulamasının Ankara'daki tanıtım toplantısında konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programında konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşayan Okullar" projesinin Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemde yeniden artırdığı saldırganlığı, bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi." dedi.

Şerife Çetin   | 15.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın, işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırdığını belirterek, Ermenistan'ın bu eylemlerinin savaş suçu olduğunu bildirdi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılış konuşmasını online olarak yapan Çavuşoğlu, 1992'de üniversitenin temelini birlikte attıklarını anımsatarak, bu bilim yuvasının Türkiye-Kazakistan kardeşliğinin en güzel yansımalarından biri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, üniversitenin 30 yılda Türk dünyasının başlıca üniversitelerinden biri haline geldiğini, "özerklik ve uluslararası statüsünün" başarının anahtarlarından biri olduğunu belirterek, özel statünün Kazakistan tarafından korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye-Kazakistan iş birliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in samimi dostluğunun da sayesinde sağlam temeller üzerinde inşa edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye için kardeş Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmenin öncellikli bir milli politika olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, 2019'da bölge ülkeleriyle yaklaşık 8,5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığına, Türk firma ve müteahhitlerinin bölgede faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, "Geçen yıl açıkladığımız 'Yeniden Asya' politikamızda hem kardeş Orta Asya'ya hem yükselen Asya'nın diğer bölgeleriyle ilişkilerimize yeni öncellikler kazandırdık." ifadesini kullandı.

"Ermenistan, savaş suçu işliyor"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin çevresinin ihtilaflar ve potansiyel çatışmalarla dolu olduğunu belirterek, "Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemde yeniden artırdığı saldırganlığı, bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi." dedi.

Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin 30 yıldır Ermenistan işgali altında olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ermenistan, işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırıyor. Ermenistan'ın bu eylemleri, savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Bu durumda Azerbaycan'ın kendi toprakları ve halkını korumasından daha meşru bir durum olamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, bazı aktörlerin Azerbaycan'ın mağduriyetine sessiz kaldığını, "zalim ile mağduru" aynı kefeye koyduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bu nedenle kardeş ülkelerin Azerbaycan'la dayanışma sergilemesinin büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye olarak haklı mücadelesinde can Azerbaycan'ın her zaman yanında durduk, durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye izleyen değil, inisiyatif alan ülkedir"

Uluslararası ilişkilerde kapsamlı bir değişim dönemi yaşandığına ve çok merkezli yeni bir dünya düzeni oluştuğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Güç dengeleri değişiyor. Jeopolitik rekabet artıyor. Kurallara dayalı uluslararası düzen aşınıyor, çok taraflılık zemin kaybediyor. Maalesef popülizm, aşırı milliyetçilik, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı tırmanışta. Bu sınamalar karşısında meselelere erken aşamada müdahil olmak ve gündemi şekillendirmek artık bir zorunluluk haline geldi. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak girişimci ve insani dış politika uyguluyoruz. Artık izleyen değil inisiyatif alan, güçlünün arkasında değil mazlumların yanında bir Türkiye var."

"FETÖ tehdidi devam ediyor"

Diğer taraftan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ilk ziyaret eden liderin Nazarbayev olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Kazakistan'ın milletimizin yanında durarak gösterdiği bu desteği unutmamız mümkün değil. FETÖ tehdidi, maalesef bugün hala devam ediyor." uyarısında bulundu.

FETÖ'nün sadece Türkiye değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkelerin milli güvenliği için büyük tehdit olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"(Kırgızistan'da) Karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir tanesi FETÖ ve Kırgızistan'da yapılanmasıdır. Türkiye'de hain darbe girişimi olduğu zaman, bizzat ben değişik vesilelerle bu terör örgütünün özellikle kardeş Kırgızistan'da da güçlü bir yapılanma içinde olduğunu vurgulamıştım ve gün geldiği zaman kardeş Kırgızistan'a da zarar verebileceğini hatırlatmıştım. Bugün Kırgızistan'daki kardeşlerimiz bunu kendi gözleriyle bir kere daha gördü."

Çavuşoğlu, öğrencilerden de özellikle FETÖ'nün genç beyinleri zehirleyen faaliyetlerine karşı uyanık olmalarını rica etti.

"Kovid-19 mücadelesinde desteğimiz sürecek"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında, Türkiye'nin kardeş ülkelere ve ortaklara yardımlarının sürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Dünyada yurt dışı insani yardımlarda birinci sıradayız ve bu dönemde de 154 ülkeye tıbbı malzeme desteğinde bulunduk." bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, Kazakistan'a da tıbbı malzeme ve ilaçlardan oluşan iki kapsamlı sevkiyatın yapıldığını, salgınla mücadeleye desteğin süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 354 bini geçti
Berlin'de Kovid-19'u yenen Türkler yaşadıklarını anlatıyor: Ciğerlerimde sanki cam kırıkları nefes almamı engelledi
Araştırma: Kovid-19'a karşı bazı antikorlar, virüsün daha fazla yayılmasına yol açabilir
İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi: Sağlık tavsiyelerine uyulmazsa can kaybı iki katına çıkar
Kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Fatma nine Kovid-19'u yendi

Benzer haberler

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov: Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov: Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk

Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı 43 sivil yaşamını yitirdi, 218'i ise yaralandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var

'Rusya Dağlık Karabağ'ın tümüyle Azerbaycan'ın eline geçmesini istemez'

'Rusya Dağlık Karabağ'ın tümüyle Azerbaycan'ın eline geçmesini istemez'
Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü

Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü