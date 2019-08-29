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YDS sınava giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM tarafından 8 Eylül'de yapılacak YDS'ye girecek adaylar, sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Selma Kasap   | 29.08.2019
YDS sınava giriş belgeleri açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Eylül'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YDS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

Öte yandan, YDS adaylarının saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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