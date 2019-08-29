Euro
6.46
Dolar
5.84
BIST 100
96,030.47
Altın
1,541.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Jandarma Genel Komutanlığınca, Hakkari'de Kıran Operasyonu kapsamında kullanılan Atak helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaşıldı.

Orhan Onur Gemici   | 29.08.2019
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Jandarma Avcı Filo envanterindeki Atak helikopterlerinin, Kıran Operasyonu'na katılan jandarma komando ve polis özel harekat personelini 27 Ağustos'ta Hakkari sınırlarındaki Davuş Tepe Üs Bölgesine indiren helikoptere eşlik edişi yer alıyor.

Operasyona hava desteği de sağlayan Atak helikopterler, tespit edilen terör hedeflerini atış yaparak imha ediyor.

Videoda operasyon taktiğinin "Ara, bul, yok et" olduğu ifade ediliyor.

Paylaşımda, ayrıca "Kıran Operasyonu'nun kahraman jandarma komandoları, polis özel harekat birlikleri ve güvenlik korucuları, çelik kanatlar altında görev başında..." mesajına yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde 'Kıran-2 Ortak Operasyonu'

Kıran Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kıran Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti

Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti
Kıran Operasyonunda 3 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran Operasyonunda 3 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi