Euro
6.26
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,507.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Türkiye

Yavuz sondaj gemisi 'Fatih'i selamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Mersin'den demir alarak Akdeniz'de Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerleyen Yavuz sondaj gemisinin fotoğrafını paylaştı.

Büşranur Begçecanlı   | 04.10.2019
Yavuz sondaj gemisi 'Fatih'i selamladı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter mesajında, Yavuz sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz'de Finike-1 kuyusunda faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisini selamlama fotoğrafına yer verdi. 

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Bakan Dönmez, dünkü paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Yavuz sondaj gemisi 'Fatih'i selamladı

Yavuz sondaj gemisi 'Fatih'i selamladı

Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de sondaja başlayacak

'Yavuz, Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor'

'Bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz'

'Bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz'
'Vatandaşların alacağı önlem kendilerini büyük bir tehditten kurtarır'

'Vatandaşların alacağı önlem kendilerini büyük bir tehditten kurtarır'
'22 trafonun tamamını yeniden işletmeye aldık'

'22 trafonun tamamını yeniden işletmeye aldık'