Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,087.10
BTC/USDT
20,487.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Dönmez'den 'havalı bakım' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ekipleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen canlı bakım ve izolatör temizliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yusuf Şahbaz   | 19.06.2022
Bakan Dönmez'den 'havalı bakım' paylaşımı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından "En Havalı Bakım" başlığıyla yaptığı paylaşımda, helikopterle gerçekleşen bakım ve temizlik çalışmalarına ilişkin rakamlara da yer verildi.

Geçen yıl 22 bin 404 izolatörün helikopterle temizlendiğini belirten Dönmez, bu yılın 5 ayında 4 bin 537 izolatör temizlendiğini, yıl sonu hedefinin ise 34 bin 527 olduğunu vurguladı.

TEİAŞ ekipleri tarafından helikopterle gerçekleşen canlı bakım rakamlarını da paylaşan Dönmez, 2021'de 6 bin 131 canlı bakımın, 2022'in ilk 5 ayında ise 5 bin 494 canlı bakımın helikopterle gerçekleştiğini, yıl sonu hedefinin ise 14 bin canlı bakımın helikopterle yapmak olduğunu aktardı.

TEİAŞ, sıfır kesinti hedefiyle çıktığı yolda bakımları elektriği kesmeden gerçekleştiriyor.

Ekiplerin giydiği özel kıyafetlerle gerçekleşen çalışmalarda bazı zorlu arazilerde helikopterli bakım yapılıyor. TEİAŞ ekipleri, bazı noktaların izolatör temizliğinde de helikopter kullanıyor. Helikopterli izolatör temizliği ile hem ekonomik hem de zaman tasarrufu sağlanıyor.

Helikopterin gerçekleştirdiği temizlikle 1 haftalık iş 1 günde bitiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Fatih'te emniyete ait depoda yangın
Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı

Benzer haberler

Bakan Dönmez'den 'havalı bakım' paylaşımı

Bakan Dönmez'den 'havalı bakım' paylaşımı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da yaşam maliyetini her geçen gün artırıyor

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı
Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu

Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: (Tahıl) İhracat kaynağımızla tüketiciye tedarik edileceğini düşünüyorum

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: (Tahıl) İhracat kaynağımızla tüketiciye tedarik edileceğini düşünüyorum