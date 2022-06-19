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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Babalar Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Haziran Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aynur Ekiz   | 19.06.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Babalar Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, "İlk adımlarımızdan, en zorlu kararları verdiğimiz kamil yaşlarımıza kadar bizlerin yanında bir çınar ağacı gibi duran, gölgesini her zaman üzerimizde hissettiğimiz, aklına, tecrübesine ihtiyacımızın hiç bitmediği, zorlandığımızda bizi cesaretlendiren, bize inanan, karşılaştığımız her zorlukta elimizden tutan, evlatlarının mutluluğu için tüm zorlukları göze alan Babalarımız…" ifadelerine yer verdi.

Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için çalışan, çabalayan değerli babaların hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Şentop şunları kaydetti:

"Babalarımızın aziz hatıraları, onlar artık yanımızda olmadığında bile çocuklarımızın, torunlarımızın ve tüm milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşamakta, bizlere güç vermektedir. Hayatımda hiç silinmeyecek derin izleriyle ve hayır duasını almış olmak niyazımla sevgili babamı hasretle, rahmetle anıyorum. Evlatlarının iyi insanlar olarak yetişmesi için gece gündüz çalışan tüm babalarımızın ve bizlere hayırlı evlatlar bırakarak ahirete irtihal eden büyüklerimizin Babalar Günü kutlu olsun."

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