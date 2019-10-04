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Türkiye

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien'la görüşmesinde, Türkiye'nin, güvenli bölge adımlarının hızlandırılması kararlılığını vurguladı.

Ferdi Türkten   | 04.10.2019
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brein ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, görüşmede Kalın, O'Brien'ı tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.

Gündemdeki ikili konuların yanısıra ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye'deki gelişmeler, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele ve Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentiler aktarıldı, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulandı.

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