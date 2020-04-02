Yalova'da 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi.
Yalova
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, H.H.Y'nin sahibi olduğu işletmede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100 mililitrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 944 adet ve 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 580 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.
Sahte dezenfektanlara el konulurken, iş yeri sahibi H.H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.