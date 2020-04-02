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Yalova'da 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi

Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi.

Erhan Erdoğan   | 02.04.2020
Yalova'da 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi

Yalova

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, H.H.Y'nin sahibi olduğu işletmede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. 

Operasyonda, 100 mililitrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 944 adet ve 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 580 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.

Sahte dezenfektanlara el konulurken, iş yeri sahibi H.H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı

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