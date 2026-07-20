Türk Hava Yolları'ndan simülatör tedarikine ilişkin anlaşma

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşme, Farnborough Havacılık Fuarı'nda imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Türk Hava Yolları'nın 10 yıllık uçuş eğitimi yatırım planı doğrultusunda büyüyen filosuna paralel olarak, pilot eğitim kapasitesini artırma ve eğitim altyapısını en yeni teknolojilerle güçlendirme stratejisini destekliyor.

Anlaşma, Türk Hava Yolları'nın geçen ocak ayında temeli atılan ve 2027 yılında ilk etabının faaliyete geçmesi planlanan simülatör hangarları ile 2028 yılında tamamlanacak yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin eğitim kapasitesinin artırılmasına destek olacak.

"Dünya standartlarındaki hizmet kalitesini sürdürmeye devam edeceğiz"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, şunları kaydetti:

"Filomuzu ve küresel uçuş ağımızı büyütmeye devam ederken, pilot eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyoruz. CAE ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizi daha da güçlendirecek bu gelişmiş eğitim cihazları, farklı uçak tiplerinde görev yapacak pilotlarımızın en yüksek emniyet, standartlaşma ve operasyonel mükemmeliyet anlayışıyla yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu anlaşmayla, büyüyen operasyonlarımızın artan eğitim ihtiyacını karşılarken, yolcularımızın Türk Hava Yolları'ndan beklediği dünya standartlarındaki hizmet kalitesini sürdürmeye devam edeceğiz."

CAE Genel Müdürü Matthew Bromberg ise anlaşmanın, THY ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin ve şirketin pilot eğitim kabiliyetlerini geliştirme yolunda stratejik iş ortağı olarak CAE'ye duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bromberg, "20 yılı aşkın süredir Türk Hava Yolları'nın büyümesini ve değişen eğitim ihtiyaçlarını desteklemek üzere birlikte çalışıyoruz. Airbus ve Boeing uçak tiplerine yönelik bu kapsamlı eğitim cihazı filosuyla, Türk Hava Yolları'nın pilot eğitim kapasitesini artırmasına, en yüksek emniyet standartlarını sürdürmesine ve uzun vadeli hedeflerini desteklemesine katkı sağlayacak ileri teknolojiye sahip, yüksek gerçeklik düzeyinde simülasyon çözümleri sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Anlaşma kapsamında CAE tarafından Türk Hava Yolları'na, 2 A321neo Tam Uçuş Simülatörü (FFS), 2 B787 Tam Uçuş Simülatörü (FFS), 1 A350 Tam Uçuş Simülatörü (FFS), 2 A350 Seviye-1 Uçuş Eğitim Cihazı (FTD), 1 opsiyonlu A350 Tam Uçuş Simülatörü (FFS), 1 opsiyonlu B787 Tam Uçuş Simülatörü (FFS) teslim edilecek.

Yeni nesil simülatörler ve eğitim cihazları, Türk Hava Yolları'nın dar gövde ve geniş gövde uçak filolarındaki pilot eğitim kapasitesini önemli ölçüde artırırken, küresel ölçekte büyüyen operasyonlarının uzun vadeli eğitim ihtiyaçlarına da çözüm sunacak. Bu yeni anlaşmayla Türk Hava Yolları, CAE ile uzun yıllardır devam eden işbirliğini daha da güçlendirirken, pilot eğitiminde teknoloji odaklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yaklaşımını da pekiştirecek.