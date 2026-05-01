Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü ve uçağın kargo bölümünde taşınabilen evcil hayvanlar (AVIH-Animal On Hold) için İstanbul Havalimanı'nda kurduğu "Pet Lounge" ile yaklaşık 1,5 yıldır patili dostlara hizmet veriyor.

THY'den kargoda taşınabilen evcil hayvanlara İstanbul Havalimanı'nda özel salon hizmeti Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü ve uçağın kargo bölümünde taşınabilen evcil hayvanlar (AVIH-Animal On Hold) için İstanbul Havalimanı'nda kurduğu "Pet Lounge" ile yaklaşık 1,5 yıldır patili dostlara hizmet veriyor.

THY, kafesiyle birlikte 8 kilogramı aşmayan ve belirlenen ölçüleri geçmeyen evcil hayvanları sefer sırasında kabinde taşıyabiliyor.

Bu kriterlerin üzerindeki hayvanlar ise uçağın altında kargo bölümünde uçabiliyor.

THY, kargo kompartımanında taşınan evcil hayvanlar için 1,5 yıl önce özel salon oluşturdu.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali B Pier'i altında konumlandırılan yaklaşık 250 metrekarelik salonda, kabinde taşınamayan evcil hayvanların uçuş öncesi süreçleri daha konforlu hale getiriliyor.

Birbirinden ayrı bağımsız bölümlerden oluşan salonda aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuşa hizmet verilebiliyor.

Salonda kedi, köpek ve kuşlar için oluşturulan ayrı alanlarda hijyen koşulları, hava ile aydınlatma özenle takip ediliyor. Burada çalınacak müzik parçaları bile hayvanların konforu düşünülerek seçiliyor.

Burada görevli veteriner hekim ile veteriner teknikeri hayvanların sağlığıyla yakından ilgileniyor. Görevliler, evcil hayvanların uçuş öncesi süreçlerinde beslenme, dinlenme ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Salonun açık teras alanı da hayvanların ihtiyaçlarını karşılamasını, hareket etmesini ve temiz hava almasını sağlayarak sürece katkı sunuyor.

THY, özel uygulamayla evcil hayvanların uçuş öncesi stresini azaltmayı ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Fotoğraf : Şebnem Coşkun/AA

"Patili dostlarımızın memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz"

"Pet Lounge" sorumlusu Ayşe Önkal, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yolcular kadar evcil hayvanların da konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Önkal, "Yolcularımız kadar beraberinde taşıdıkları evcil hayvanların konforu da bizim için önemliydi. Bu nedenle böyle bir hizmetin yolcu memnuniyeti açısından uygun olacağını düşündük ve alan oluşturduk." dedi.

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından 3 Ocak 2025 itibarıyla hizmet vermeye başlanan alanda kedi, köpek ve kuşlara yönelik hizmet sunulduğunu ifade eden Önkal, uluslararası havacılık standartları çerçevesinde yasaklı ırklar dışındaki evcil hayvanları buraya kabul ettiklerini dile getirdi.

Önkal, "Bu alanı tamamen uluslararası standartları gözeterek planladık. Hayvanların konforu için kafes bölümlerinden gezdirme alanlarına, havalandırmasına kadar her detayı düşünüldü. Tüm sistemleri otomasyonla yönetiyoruz. Müzik, havalandırma ve diğer sistemler bu kapsamda çalışıyor. Patili dostlarımızın memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Her bölümün birbirinden bağımsız olarak tasarlandığını, hayvanların birbirini görmemesi için özen gösterdiklerini belirten Önkal, evcil hayvanların süreç içerisindeki takibini yaptıklarını anlattı.

Önkal, salonda bekleme sürelerine göre hayvanların ihtiyaçlarını karşıladıklarına dikkati çekerek, "Lokal yolcularda yaklaşık 60 dakika, transfer yolcularda ise 75 dakika üzerindeki beklemelerde bu alanı aktif olarak kullanıyoruz. Hizmetimiz ücretsiz. Yolcularımızın rezervasyon sürecinin başlamasıyla bizim hikayemiz başlıyor. Verilere göre hayvanın uçakta takibini yapıyoruz. Uçak geldikten sonra hayvanları teslim alıp buraya getiriyoruz. Uçuşa kadar en konforlu şekilde vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Şu ana kadar birçok kedi ve köpeği burada misafir ettik ve hepsi çok mutlu ayrıldılar." bilgisini verdi.

İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan hayvana verdikleri hizmetin bilet ve bagaj işlemi gerçekleştirilen kontuardan başladığını vurgulayan Önkal, yurt dışı veya diğer istasyonlarda bindirilen "AVIH-Animal On Hold" türü hayvanlara da uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesiyle beraber hizmet vermeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Fotoğraf : Şebnem Coşkun/AA

Yasaklı ırklara hizmet verilmiyor

Veteriner hekim Tufe Benlioğlu ise kendisinin ve yardımcısının uçuş öncesinde hayvanların sağlığından sorumlu olduğunu anlattı.

Hayvanların her tür ihtiyacını büyük titizlikle hallettiklerini aktaran Benlioğlu, "Burada gerekli ihtiyaçlarını gideriyoruz. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyoruz, sağlık kontrollerini yapıyoruz. Kafeslerinin ve gerekirse ırkının uygun olup olmadığı gibi durumları kontrol ediyoruz." dedi.

Benlioğlu, sağlık kontrolünün önemine işaret ederek, hayvanları hem teslim alırken hem de uçuşa gönderirken gerekli kontrolleri yaptıklarını söyledi.

Bazı hayvanların taşınmasına ilişkin kısıtlamalara da değinen Benlioğlu, "Bazı yasaklı, sağlık açısından problem yaratabilecek ırklar var. Kedilerde 'British' ve 'Scottish', köpeklerde 'Pug' gibi. Ayrıca, pitbull ve kangal gibi yasaklı ırklar da bulunuyor. Bunların taşınması yasal olarak uygun değil. Bu nedenle gerekli kontrolleri yapıyoruz. Hayvanlar bize belgeli şekilde geliyor ancak biz burada ikinci kontrolü daha gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

