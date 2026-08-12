Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağının, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Usta, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 15.00 civarında, bir F-16 uçağının eğitim uçuşu esnasında Çiftlikköy sınırlarındaki 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin hemen yanında kaza kırıma uğradığını söyledi.

Pilotun kazadan sağ salim kurtulduğunu dile getiren Usta, uçağın kırıma uğradığı yerde, herhangi bir sivil veya askeri personelde de can kaybı yaşanmadığını anlattı.

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Usta, başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerinin hemen olay yerine intikal ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı. Kaza kırım ekibi, teknik anlamda çalışmalara başladı. En kısa zamanda onu da sonuçlandırıp açıklamalar yapılacaktır. Pilotumuzun sağ salim kurtulması, uçağın düştüğü yerde sivil veya askeri olsun can ve mal kaybının olmaması, bizim için sevindirici. Allah bir daha milletimizi bu tür kazalardan korusun diye de dua ediyoruz.”

“Tek taraflı bir kaza, çarpışma yok”

Bir gazetecinin "Bir çarpışma mı yaşandı?" sorusu üzerine Usta, "Tek taraflı bir kaza, çarpışma yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı, onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalardan sonra ortaya çıkartacaklar. Herhangi bir çarpışma yok." dedi.

Usta, uçağın Eskişehir'den havalandığını belirterek, "Buradaki yerleşkemizde gerek Hava Harp Okulu adaylarımız gerekse Hava Harp Okulu öğrencilerimiz var. Burada eğitimdeler. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız, burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. O uçuş esnasında gerçekleşen bir olay." diye konuştu.