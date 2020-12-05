Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Türkiye

Van'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 61 kilo 767 gram eroinle silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özkan Bilgin   | 05.12.2020
Van'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta 120 paket halinde 61 kilo 767 gram eroin bulundu, şüpheli A.K. ve S.P gözaltına alındı.

Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda A.Y. ve L.K'ye ait 2 çuvalda 47 kilo 944 gram afyon sakızı bulundu.

A.Y'nin ikamet ettiği evde yapılan aramada 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği ve bir tabanca ile silahlara ait 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı
Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiği Avrupa'da hükümetler aşı stratejilerini belirliyor
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti

Benzer haberler

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı

Van'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Ankara'da suç örgütü operasyonunda 27 gözaltı

Ankara'da suç örgütü operasyonunda 27 gözaltı
İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı

İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı