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Pütürge'de 104 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen depremde evleri zarar görenler için yapılan 104 konut hak sahiplerine kurayla teslim edildi.

Orhan Yoldaş   | 05.12.2020
Pütürge'de 104 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhtarlar Toplantısı nedeniyle Pütürge'de bulunan Vali Aydın Baruş, teslimi yapılacak olan 104 adet konutun kura çekimi törenine katıldı.

Pütürge Dumlupınar Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen kura törenine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, siyasi parti temsilcileri, TOKİ temsilcileri, yüklenici firma yetkilileri ve hak sahipleri iştirak etti.

Vali Baruş, törendeki konuşmasında, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 24 Ocak depreminin ardından bir de pandemi süreci olması nedeniyle yapılacak çalışmaların biraz aksadığını belirtti.

Depremden evleri zarar gören vatandaşların evlerinin teslim edilmesinden dolayı sevinçli olduklarını anlatan Baruş, şöyle devam etti:

"Bugün 104 konutumuzu teslim edeceğiz. Depremin ilk gününde Sayın Cumhurbaşkanımız buraya teşrif ettiler, deprem olduğu gece de İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız ile hep birlikteydik. Gece vakti depremden zarar gören yerleri ziyaret ettik. Bu devletimizin bize ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bize de sizlerin sıkıntılarının giderilmesi hususunda talimatlar verdiler. Bizde depremden zarar gören ilçelerimizin derdine derman olmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün itibariyle il genelinde 3641 adet konut yapımı hala devam ediyor. Yer seçimi konusundaki sıkıntıları da aşınca bu sayı daha da artacak. Özellikle kırsal alanda yer seçimi uygun olmayan vatandaşlarımızın ilçe merkezi veya toplu konutlarından faydalanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 3 bakanımız, valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız deprem olduğu andan itibaren bölgeye gelerek devlet olarak vatandaşımızın yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci olmasaydı bu sıkıntılar daha çabuk çözüme ulaşacaktı." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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