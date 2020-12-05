Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "5 Aralık Dünya Mühendisler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 05.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı
Kovid-19 vakalarının artmaya devam ettiği Avrupa'da hükümetler aşı stratejilerini belirliyor
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir