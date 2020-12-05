Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "5 Aralık Dünya Mühendisler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan aklının engin gücünü ve o akılla yaratılan bilgi ve birikimi hayatımızın her alanına ilmek ilmek işleyen tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.