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Van'da kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı mezra yolunu uzun süren uğraşlar sonucu açtı.

Zafer Tayfur   | 16.04.2020
Van'da kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı Fotoğraf: Zafer Tayfur/AA

Van

Van'da kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı mezra yolunu uzun süren uğraşlar sonucu açtı. Ekipler, kışın kar ve tipi nedeniyle kapanan ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapamadı. Çığ tehlikesinin geçmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyebildi. ( Zafer Tayfur - Anadolu Ajansı )

Karla mücadele ekipleri, kışın kar ve tipi nedeniyle kapanan Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapamadı. 

Çığ tehlikesinin geçmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyebildi.

Zorlu şartlara rağmen çalışmaya devam eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açmayı başardı.

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