Van'da kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı
Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı mezra yolunu uzun süren uğraşlar sonucu açtı.
Van
Karla mücadele ekipleri, kışın kar ve tipi nedeniyle kapanan Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapamadı.
Çığ tehlikesinin geçmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyebildi.
Zorlu şartlara rağmen çalışmaya devam eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açmayı başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.