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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 16.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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