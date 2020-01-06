Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yıl dönümü, ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
İstanbul
Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı vesilesiyle Kuzguncuk’taki Aya Yorgi Rum Kilisesi’nde düzenlenen ve Despot Kasianos’un yönettiği ayine katılanlar dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne kadar yürüdü.
Burada denize atılan haçı çıkarmak için suya atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı çıkarıp öperek Kasianos’a verdi.
Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.
Balat'taki haç çıkarma törenini Bartholomeos yönetti
Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetildi.
Yaklaşık 5 sat süren ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Haliç kıyısındaki Fener İskelesi'ne yürüdü.
Burada Patrik Bartholomeos'un yaptığı duanın ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler denize atladı. Haçı Yunanistan'ın Agrinio şehrinden gelen Nikolaos Solis çıkardı.
Haç çıkarmak için deniz atlayan bir kişi fenalaştı
Bartholomeos, barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bıraktı.
Bu arada haç çıkarmak için denize atlayan bir kişi fenalaştı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Töreni, çok sayıda turist ve vatandaşlar izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.