İstanbul'da bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü
İstanbul'da bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü.
İstanbul
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Güneşli havayı fırsat bilenler Üsküdar sahilinde zaman geçirmeyi tercih etti.
Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri ve masaları kurarak sahilde çay içti, yemek yedi.
Vatandaşların bir kısmının sosyal mesafeyi korumadığı, konuşurken de maske takmadığı görüldü.
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