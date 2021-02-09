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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü

İstanbul'da bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü.

Andaç Hongur   | 09.02.2021
İstanbul'da bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güneşli havayı fırsat bilenler Üsküdar sahilinde zaman geçirmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri ve masaları kurarak sahilde çay içti, yemek yedi.

Vatandaşların bir kısmının sosyal mesafeyi korumadığı, konuşurken de maske takmadığı görüldü.


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