'Uluslararası öğrenciler 3 ayda Türkçe'yi öğrendi'

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve TÜ Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde "Farklı Seslerle Aynı Şeyi Söylüyoruz Biz Bir Milletiz" etkinliği düzenlendi.

Fotoğraf: AA/Cihan Demirci

EDİRNE

Üniversitede kazandıkları bölümden önce dil eğitimi alan 80 öğrenci, katıldıkları etkinlikte Türkçe metinler okudu ve sohbet etti.

Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ramadan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin öncelikle dil seviyelerini ölçtüklerini söyledi.

Türkçe konuşma yeteneği düşük olanlara bir yıl dil eğitim verildiğini anlatan Doğan, "Güney Afrika'dan, Balkanlar'dan ve Türkmen diyarlarından toplam 80 öğrencimiz var. Yunus Emre'nin sevgi dili Türkçe'yi, onlara öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz 3 aydır eğitim aldıkları halde Türkçe'yi konuşur vaziyetteler ve anlıyorlar. Uluslararası öğrencilerimiz Türkçe'yi 3 ayda öğrendi. Bir yılın sonunda da lisans derslerini anlar duruma geliyorlar." diye konuştu.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından proje hibesi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımızdan aldığımız desteklerle öğrencilerimize çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Kitap ve Kahve Projemiz olacak. Proje kapsamında oluşturacağımız mekana gelecek öğrencilerimize yönelik ülke tanıtımları gerçekleşecek. Aynı zamanda misafir öğrencilerimize yönelik okur yazar buluşmalarımız olacak. Trakya Üniversitesi'nde 3 bin 300 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz burada kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Onlara da her konuda yardımcı oluyoruz."

"Türkçe'yi kısa sürede öğrendim"

Moldova'dan gelen Mimarlık Bölümü öğrencisi Nikolay Daykov, Türkiye'de zorluk çekmediğini ve eğitiminin güzel şekilde devam ettiğini belirterek, "Edirne'yi gezdik. Büyük mimar Mimar Sinan'ın en güzel eseri Selimiye Camisi burada. Ben de onun gibi bir mimar olmak istiyorum. Türkçe'yi kısa sürede öğrendim, daha da güzel konuşacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Somali'den gelen Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Abdullahi Mahmut da, Türkiye'yi ve Edirne'yi sevdiğini ifade ederek, "Ben buraya geldiğimde Türkçe konuşamıyordum. Ama buradaki hocalarımın ve yurttaki Türk arkadaşlarımın desteğiyle Türkçe'yi kısa sürede öğrendim. İnşallah buradaki okulumu bitirince ülkeme yararlı olacağım." dedi.

Suriye'den gelen Mahmut Alwadi ise Türklerin yardımsever ve misafirperver olduğunu belirterek, "Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyorum. Önceden tek dilim vardı, şimdi burada aldığım eğitimle Türkçe'yi kısa sürede öğrendim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem Suriye'de, okulumu bitirince ülkeme dönerek işimi yapmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Muhabir: Cihan Demirci