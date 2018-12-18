Evcil hayvanlar için örnek iş birliği

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Petshop'larda evcil hayvan satışı trafiğinin sınırlandırılması için çok önemli bir adım atıldı. Petshop sahiplerine ihale yoluyla hayvan alımı yolu kapatıldı." dedi.

ANKARA - Ayşenur Sağlam

Ticaret Bakanlığınca, kaçakçılıkla mücadele ve hayvan haklarının korunması kapsamında gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulan evcil hayvanların ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla bir protokole imza atıldı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile imzalanan protokolle, söz konusu hayvanlar ihale yoluyla satılmaksızın HAYTAP temsilcilerine teslim edilecek.

Ticaret Bakanlığının tasfiye işlemlerine ilişkin görevleri çerçevesinde kimi zaman evcil hayvanların tasfiyesi de gerçekleştiriliyor. Türkiye'ye beyan edilmeksizin sokulmaya çalışılan evcil hayvanlar, olumsuz seyahat koşullarında, bazı durumlarda uyutularak taşındığından ve genellikle küçük yaşta olduklarından özel bakıma ihtiyaç duyuluyor. Bu hayvanların tasfiye işlemleri gerçekleştirilene kadar gerekli tedavi imkanlarının da sağlanabildiği uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmeleri büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede hayvan hakları da gözetilerek, yurda kaçak getirilmek istenen evcil hayvanların korunması, sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmelerinin sağlanması, telef ve kayıpların önüne geçilerek ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla HAYTAP ile Ticaret Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, el konulan evcil hayvanların teslim alınmaları, muhafazaları ve bakımları Bakanlık denetiminde HAYTAP sorumluluğunda yürütülecek.

Evcil hayvanlar, HAYTAP'a özel yolla tasfiye edilecek. HAYTAP'ın, bu hayvanları bedel veya hizmet karşılığında olmaksızın sahiplendirerek yapılan işlemlerin sonuçlarını Bakanlığa bildirmesi gerekecek.

Kaçak hayvanlar HAYTAP'a teslim edilecek

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, AA muhabirine, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen evcil hayvanların ihaleyle satıldığını, bu süreçte de şartlar uygun olmadığı için bakımsız kaldıklarını söyledi.

Söz konusu ihalelere katılanların petshop sahipleri olduğuna dikkati çeken Şenpolat, son yıllarda HAYTAP olarak ihaleleri takip ettiklerini ve en yüksek ücreti vererek hayvanları satın aldıklarını anlattı.

Şenpolat, bağışlarla ayakta kalan bir sivil toplum kuruluşu olarak bu ihalelere katılmanın zorluklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Petshop'larda evcil hayvan satışı trafiğinin sınırlandırılması için çok önemli bir adım atıldı. Petshop sahiplerine ihale yoluyla hayvan alımı yolu kapatıldı. Gümrük müdürleri kaçak hayvanlar yakalandığında, bize ulaşacak. Biz de bu hayvanları teslim alacağız. Veteriner masrafları da bakanlık tarafından karşılanacak. Daha sonra hayvanları uygun gördüğümüz kişilere ücretsiz şekilde sahiplendireceğiz. Amacımız, bu hayvanların hiçbir ticari işleme maruz kalmaması, rant konusu yapılamaması. Onların mal değil, hissedebilen canlılar olduğunun kabul edilmesi. Ülkemizdeki bakım evlerinde aşırı popülasyon söz konusu. Bu hayvanların gelişi durdurulursa, Türkiye'deki sokak hayvanlarının, terk edilen hayvanların sorunları da kademeli olarak azalacaktır."