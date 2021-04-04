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Uludağ'da kış sezonu bugün sona eriyor

Yağmurla birlikte kayak ve snowboard yapılan pistlerin yumuşaması nedeniyle sezonun planlanandan daha erken kapatılması kararlaştırıldı.

Sergen Sezgin   | 04.04.2021
Uludağ'da kış sezonu bugün sona eriyor Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Bursa

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sezon bugün itibarıyla sona erecek.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Sezon geç açılsa da yoğun yağışlarla beraber hareketli bir sezon geçiren Uludağ'da, nisan ayıyla beraber yağmur etkili oluyor.

Yağmurla birlikte kayak ve snowboard yapılan pistlerin yumuşaması nedeniyle sezonun planlanandan daha erken kapatılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bugün itibarıyla Uludağ'da kış sezonu sona erecek ve oteller ile pistler kapatılacak.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle Uludağ'da sezonun son gününde yoğunluk yaşanmadı.

Pistleri sadece otellerde konaklayan tatilciler kullanabildi.

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