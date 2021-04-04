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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'i saygıyla ve rahmetle anıyorum

Ayşe Şensoy Boztepe   | 04.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'i saygıyla ve rahmetle anıyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.

Oktay, Twitter'daki paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, ülkücü hareketin lideri, devlet ve dava adamı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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