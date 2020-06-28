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Türkiye

Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde çikolata üretimi ve satışı başladı

Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park Projesi'nde çikolata üretimi ve satışına başlandı.

Eyüp Elevli   | 28.06.2020
Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde çikolata üretimi ve satışı başladı

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta yer alan atölye ve kafe faaliyete girdi.

Kentin turizm ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan Çikolata Atölyesi'nde üretim yapılıyor.

Üretilen çikolataya kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi.

Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar, fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor.

Çikolata Kafe'de kurum ve kişisel çalışmalarla tercih edilen içeriklerle çikolata hazırlama imkanı sunuluyor.

Deniz manzarasıyla 500 metrekare alanda çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olma şansı da yakalanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, amaçlarının, dünyanın en iyi fındığıyla en güzel çikolatalarını yapmak olduğunu belirtti.

Çikolataları "Kybele" markası adı altında ürettiklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi fındık gelirimiz 2,5 milyar dolar ancak fındığı çikolataya çevirdiğimizde 8 milyar dolar kazanç elde ediliyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak Çikolata Park'ta kurduğumuz Çikolata Atölyesi'nde çikolata üretiyor, Çikolata Kafe'de de satışını gerçekleştiriyoruz. Ordulu hanımlarımızın maharetleriyle yapılan çikolatalarımızla Türkiye'de yeni bir hareket başlatıyoruz."


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