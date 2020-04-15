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Dünya

Dünya orduları, medikal tedariğini online fuarda yapacak

Askeri tıp sektörünün öne çıkanları, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle 9-10 Haziran'da uluslararası online askeri tıp ürünleri fuarı Military Medical Webex'de buluşacak.

Tolga Yanık   | 15.04.2020
Dünya orduları, medikal tedariğini online fuarda yapacak

İstanbul

Military Medical Webex açıklamasına göre, tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergileme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı, 9-10 Haziran'da internet üzerinden yapılacak.

Online askeri tıp ürünleri fuarı Military Mediacal Webex'e katılım bin kişiyle sınırlı olacak.

Dünyanın bir çok ordusunun askeri tedarik ofisleri ,Military Medical Webex'te yeni nesil askeri medikal satın almalarının ilk kararını bu fuarda verecek.

Military Medical Webex ile; zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, analitik, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri, tıbbi cihazlar, medikal teknolojiler ve laboratuvar hizmetleri katılımcılara sunulacak.

Pazarlama hizmet sağlayıcısı, distribütör, dağıtıcı, lojistik çözümleri sunanlar, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle katılımcı şirketler ürünlerini sergileme fırsatı elde edecek.

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