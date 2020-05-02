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Dünya

İhvan, Sina Yarımadası’nda Mısır ordusuna yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, perşembe günü Mısır ordusuna Sina Yarımadası’nda düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Aydoğan Kalabalık   | 02.05.2020
İhvan, Sina Yarımadası’nda Mısır ordusuna yapılan bombalı saldırıyı kınadı

İstanbul

Müslüman Kardeşler Teşkilatından (İhvan) yapılan yazılı açıklamada, “Evlatlarımızın ölümü kalbimizi parçalıyor. Masum insanları öldürmek, adam öldürmeye teşvik, yardım ve yataklık etmek haramdır. Bunu yapanlar teröristtir. Saldırıyı kınıyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Sina halkının saldırılarla bir alakası olmadığını işaret edilen açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin Allah’ın izniyle şehit oldukları belirtilerek yaralılara acil şifalar dilendi.

Mısır Ordusu Sözcüsü Temir er-Rifai, perşembe yaptığı yazılı açıklamada Kuzey Sina'ya bağlı Bi'r el-Abd ilçesinin güneyinde zırhlı bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Saldırıdan etkilenen toplam ölü ve yaralı asker sayısının 10 olduğunu ifade eden Sözcü, detay vermemişti.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Askeri araca düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın Mısır’daki uzantısı Sina Vilayeti’nin bugün üstlendiği belirtildi.

Mısır’ın Sina Yarımadası'nın kuzey kesimlerinde 2013 yılında ortaya çıkan “Ensar Beyt el-Makdis” adlı silahlı örgüt, Kasım 2014’te terör örgütü DEAŞ’a biat ettiğini duyurarak adını “Sina Vilayeti” olarak değiştirmişti.

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