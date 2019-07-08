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Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.07.2019
Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i tebrik etti.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta "Yunanistan'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimleri kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Miçotakis'in liderliğinde hükümetin kurulmasıyla, Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temenni edildiğini belirten Aksoy, "Bu amaçla, mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez sağ lideri

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND oldu.

Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı.

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