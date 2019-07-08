15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 7 dilde video hazırlandığını ifade etti.
15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde videolar hazırladık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Temmuz 2019
Bu videolara https://t.co/eYsXHyznhY adresinden ulaşabilirsiniz.
“Vatan Bizim, İrade Bizim” pic.twitter.com/BYB6LI3w4b
"Vatan Bizim, İrade Bizim" başlıklı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan videolara, "http://15temmuz.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.