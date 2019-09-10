Euro
6.37
Dolar
5.77
BIST 100
100,605.00
Altın
1,485.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

Türkiye, Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için ülkeye taziyelerini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.09.2019
Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure merasiminde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ve 100 kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişinin öldüğü, 100 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor

Benzer haberler

Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

'İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı yapan ABD samimiyetsizdir'

Irak'ta aşure merasiminde izdiham: 31 ölü

'Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirmek istiyoruz'

'Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirmek istiyoruz'
Kerbela şehitleri anılıyor

Kerbela şehitleri anılıyor
Asırlardır süren hüzün: Kerbela

Asırlardır süren hüzün: Kerbela