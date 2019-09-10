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Dünya

Irak'ta aşure merasiminde izdiham: 31 ölü

Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Haydar Karaalp   | 10.09.2019
Irak'ta aşure merasiminde izdiham: 31 ölü

Bağdat

Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.

Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.

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