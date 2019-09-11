Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni gerçekleştirilecek.
- Bakan Pekcan, daha sonra Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
4- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Aralarındaki kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.
7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) mütevelli heyeti adaylığı toplantısına katılacak.
9- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalleri ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya maçıyla tamamlanacak, yarı finalistler belli olacak.
10- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 24 maçla sürüyor.
11- Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesinde yapılacak.