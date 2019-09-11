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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.09.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni gerçekleştirilecek.

- Bakan Pekcan, daha sonra Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

4- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Aralarındaki kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) mütevelli heyeti adaylığı toplantısına katılacak.

9- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalleri ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya maçıyla tamamlanacak, yarı finalistler belli olacak.

10- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 24 maçla sürüyor.

11- Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesinde yapılacak.

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