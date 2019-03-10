Türkiye'de geleceğe 'umutla' bakıyorlar
Ülkelerinde savaşın açtığı yaraları Türkiye'de sarmaya çalışan kadınlar, ayakları üzerinde durmalarına olanak sağlayacak mesleki eğitim kurslarıyla, kendileri ve çocukları için daha güçlü bir gelecek kurmaya çalışıyor.
Nevşehir
Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen kadınlar, savaşın izlerini silebilmek ve geleceğe umutla bakabilmek için çaba harcıyor.
Sosyal hayata uyumlarını, mesleki beceri kazanmalarını sağlamak için düzenlenen kurslara katılan kadınlar, buralarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlik için Kapadokya'da bir araya gelen, aralarında Suriye ve Afganistan uyrukluların da bulunduğu kadınlar, yaşadıkları zorlukları anlattı.
Suriye'deki iç savaşta eşini kaybetmesinin ardından Gaziantep'e yerleşen 36 yaşındaki Manal Alamir, AA muhabirine, üç erkek çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.
SGDD'nin açtığı kurslarda Türkçe öğrendiğini ifade eden Alamir, şu anda aynı merkezde yöresel gıda ürünleri yapım atölyesinde destek personeli olarak çalıştığını belirtti.
Bundan sonraki süreçte çocuklarının iyi eğitim alması ve daha güzel yaşam sürmesi amacıyla çalıştığına işaret eden Alamir, şunları kaydetti:
"Eşimi kaybettikten sonra büyük sıkıntı yaşadım. En derin üzüntüm yalnızlıktı. O yalnızlığı aşabilmemin sebebi de çocuklarımdı. Şimdi çocuklarımla beraber ayakta durmaya devam ediyoruz. Her zorluğu aşmak zorundayım. Çocuklarımı ayakta tutabilmek için kendim ayakta durmalıyım. En önemli hedefim, çocuklarımı yetiştirmek, onların üniversite mezunu olmasını sağlamak."
"Gün geçtikçe daha çok güçlendim"
Afganistan'dan 2 yıl önce gelen Faridah Taheri ise Türkiye'de kendini çok daha özgür hissettiğini dile getirdi.
"Gün geçtikçe daha çok güçlendim, bu 2 senede kendimi daha güçlü hissettim." diyen Taheri, şöyle devam etti:
"Yeni şeyler öğrendim, yeni kurslara katıldım. Bu kursların devamı olursa yine katılacağım, bu şekilde kendimi güçlendireceğim. Geleceğim için yükselmeyi planlıyorum. Sadece kendim için değil çocuklarım için de aynı şeyi istiyorum. Çocuklarımın okula gitmesine bakmadan, yaşıma önem vermeden yükseleceğim."
Bugüne kadar örgü, terzilik, boyamayla ilgili kurslara katılıp sertifika aldığını anlatan Taheri, aynı durumda olanlara da kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.