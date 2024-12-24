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Hatay'dan Suriye'ye 24 yardım tırı gönderildi

Hatay'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Yardım Kuruluşunca hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 24 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Mehmet Bayrak, Ethem Emre Özcan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Hatay'dan Suriye'ye 24 yardım tırı gönderildi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Katar Yardım Kuruluşu Uluslararası Operasyonlar Sektörü Türkiye Ofis Şefi Yusuf Al Hammadi, İHH Reyhanlı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, Suriyeliler için "Umudu Canlandırma Kampanyası" başlattıklarını söyledi.

Suriye'nin yeniden toparlanma sürecinde olduğunu belirten Hammadi, "Katar devleti ve halkı, tüm umutlarının gerçekleşmesi için Suriyeli kardeşlerini desteklemekte ve yanında durmaktadır." dedi.

İHH Suriye Çalışmaları Körfez Masası Sorumlusu Maruf Semmu da iç savaş döneminde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını anlattı.

Tırlarda gıda, giyim, ısınma ve hijyen malzemelerinin bulunduğu aktaran Semmu, "Yardımlar, evlerine ve yurtlarına dönenler için önem taşıyor. İnşallah Suriye halkının kalkınması, umut kazanması ve oradaki altyapının yeniden canlandırılması için Katarlı kardeşlerimizle çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 24 tırlık yardım konvoyu, İdlib'e doğru yola çıktı.

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