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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç ilçesine saldırılar düzenliyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç ilçesine saldırılar düzenliyor Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

Münbiç

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak etti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

SMO kaynakları saldırıyı PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

Ayrıca, örgüt unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.

Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

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