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Dünya

Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus kargo gemisinin battığını duyurdu.

Dmitri Chirciu  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda gemi su alarak battı.

Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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