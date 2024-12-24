Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz sularında bir Rus kargo gemisinin battığını duyurdu.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda gemi su alarak battı.
Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılırken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.