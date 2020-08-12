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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"nda konuşuyor.
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

12.08.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek. 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na iştirak edecek.

4- TÜİK, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıklayacak. 

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

6- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı yapacak.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Derince Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına katılacak. 

- İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları Alanı'nda incelemede bulunacak Bakan Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın tanıtımına iştirak edecek. 

10- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nun ilk maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. 

11- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek. 

12- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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